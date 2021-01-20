У США 20 січня 2021 року відбувається інавгурація новообраного президента Джо Байдена. Політик вже склав присягу в Капітолії та виголосив свою першу офіційну промову.

Свою промову Байден розпочав зі слів, що 20 січня – визначний день для Сполучених Штатів, повідомляє 24 канал.

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Століттями Америку випробовували й вона виправдовувала ці надії. Ми навчилися, що демократія – річ цінна і дуже тендітна. І цього разу демократія перемогла,

– зазначив Байден.

За його словами, хоча на священній землі хтось намагався підважити підвалини демократії, однак США вистояли. А тоді знову встали, аби мирно передати владу.

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Що відомо про інавгурацію Байдена

Через пандемію коронавірусу число гостей на інавгурації новообраного президента вирішили зменшити.

Зазвичай цю подію відвідують близько 200 тисяч осіб, а цього року їхня кількість обмежилася членами конгресу особисто та ще одним їхнім гостем.

Крім того, після штурму Капітолію прихильниками Трампа, у Вашингтоні посилили заходи безпеки.

Так, 20 січня американську столицю охороняють 25 тисяч Нацгвардійців.