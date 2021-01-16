У Вашингтоні 20 січня пройде інавгурація обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена. У місто перекинуть приблизно 25 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.

Посилена охорона на інавгурації Трампа

Військових відправлять з усіх 50 американських штатів. Про це у твіттері повідомила пресслужба Нацгвардії.

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Міністерство оборони дало згоду надати до 25 тисяч військовослужбовців для підтримки забезпечення безпеки під час інавгурації обраного президента,

– йдеться у повідомленні.

Військових розмістять навколо міста для захисту Вашингтона. До такої посиленої охорони вдаються через побоювання нових заворушень у столиці США, які можуть організувати прихильники Трампа. Більше про попередні заворушення читайте тут.

Для порівняння: на інавгурації Дональда Трампа у 2016 році нацгвардійців було значно менше – 8 тисяч.

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