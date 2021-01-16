Інавгурація Байдена: з усіх штатів у Вашингтон прибудуть 25 тисяч військових Нацгвардії
У Вашингтоні 20 січня пройде інавгурація обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена. У місто перекинуть приблизно 25 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.
Посилена охорона на інавгурації Трампа
Військових відправлять з усіх 50 американських штатів. Про це у твіттері повідомила пресслужба Нацгвардії.
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Міністерство оборони дало згоду надати до 25 тисяч військовослужбовців для підтримки забезпечення безпеки під час інавгурації обраного президента,
– йдеться у повідомленні.
Військових розмістять навколо міста для захисту Вашингтона. До такої посиленої охорони вдаються через побоювання нових заворушень у столиці США, які можуть організувати прихильники Трампа. Більше про попередні заворушення читайте тут.
Для порівняння: на інавгурації Дональда Трампа у 2016 році нацгвардійців було значно менше – 8 тисяч.
Зверніть увагу Трамп покине Білий Дім ще до інавгурації Байдена, – ЗМІ
Перемога та інавгурація Байдена: коротко
- Обидві палати Конгресу США 7 січня завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.
- Інавгурація нового президента Сполучених Штатів запланована на 20 січня.
- Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.
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