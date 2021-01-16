В Вашингтоне 20 января пройдет инаугурация избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. В город переброшены около 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Усиленная охрана на инаугурации Трампа

Военных отправят из всех 50 американских штатов. Об этом в твиттере сообщила пресс-служба Нацгвардии.

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Министерство обороны дало согласие предоставить 25 тысяч военнослужащих для поддержки обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента,

– говорится в сообщении.

Военных разместят вокруг города для защиты Вашингтона. К такой усиленной охране прибегают из-за опасений новых беспорядков в столице США, которые могут организовать сторонники Трампа. Больше о предыдущих беспорядках читайте здесь.

Для сравнения: на инаугурации Дональда Трампа в 2016 году нацгвардийцев было значительно меньше – 8 тысяч.

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Победа и инаугурация Байдена: коротко