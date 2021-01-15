Дональд Трамп покинет Вашингтон еще до инаугурации избранного президента Джо Байдена. Все потому, что он не хочет покидать Белый дом в статусе бывшего президента.

Кроме этого, он также не хочет просить Байдена одолжить ему для этого официальный самолет президента – Air Force One, сообщает CNN.

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Трампу могут устроить "громкое прощание"

Инаугурация Байдена состоится в среду, 20 января, на лестнице американского Капитолия. Полиция усилит меры безопасности на фоне беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Накануне Трамп заявил, что не будет посещать это мероприятие. Он станет первым президентом, который отказался посещать церемонию инаугурации своего преемника с 1869 года.

По информации журналистов, Трамп планирует покинуть Белый дом до полудня. Его команда работает над тем, чтобы собрать толпу сторонников, которые будут провожать политика.

Куда может отправиться Трамп? 45 президент США официально не подтвердил, куда поедет из Вашингтона. TheGuardian писало, что он может улететь в Шотландию, где владеет полем для гольфа. Bloomberg сообщает, что перед инаугурацией Байдена Трамп отправится к своему курорту Мар-а-Лаго во Флориде. Business Insider обратился к Белому дому с просьбой прокомментировать планы президента, но ответа там пока не получили.