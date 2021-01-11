Украину на инаугурации 46-го американского президента 20 января представит Владимир Ельченко. Он занимает должность посла Украины в США.

Все страны будут представлены исключительно послами

Ельченко заверил, что все страны на инаугурации будут представлены на уровне послов. Об этом дипломат сообщил Укринформу.

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Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты,

– объяснил Ельченко.

То, что на церемонии будут присутствовать только иностранные послы, подчеркнул Ельченко, вполне понятно, так как в США – очень сложная ситуация с коронавирусом.

О таком решении все диппредставительства заранее проинформировал инаугурационный комитет.

Что известно об инаугурации Байдена:

Из-за пандемии в инаугурацию пришлось внести определенные изменения.

Значительно сократили количество участников мероприятия.

Часть церемонии переведут в онлайн-режиме. Например, вместо шествия нового президента возле резиденции и общения с американцами запланировали виртуальный парад.

Между участниками мероприятия обещают соблюдать дистанцию.

Интересно! Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации своего преемника. Такое решение Трамп принял во время разговора с Байденом.