Україну на інавгурації 46-го американського президента 20 січня представить Володимир Єльченко. Він обіймає посаду посла України у США.

Усі країни будуть представлені виключно послами

Єльченко запевнив, що всі країни на інавгурації будуть представлені на рівні послів. Про це дипломат повідомив Укрінформу.

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Інавгурація президента – це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов'язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі офіційні візити,

– пояснив Єльченко.

Те, що на церемонії будуть присутні лише іноземні посли, наголосив Єльченко, цілком зрозуміло, адже в США – дуже складна ситуація з коронавірусом.

Про таке рішення усі диппредставництва заздалегідь проінформував інавгураційний комітет.

Що відомо про інавгурацію Байдена:

Через пандемію до інавгурації довелось внести певні зміни.

Значно скоротили кількість учасників заходу.

Частину церемонію переведуть в онлайн-режим. Наприклад, замість ходи нового президента біля резиденції та спілкування з американцями, запланували віртуальний парад.

Між учасниками заходу обіцяють дотримувати дистанцію.

Цікаво! Чинний глава Білого дому Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації свого наступника. До такого рішення Трамп дійшов у розмові з Байденом.