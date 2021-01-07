Чинний президент США Дональд Трамп погодився передати владу обраному главі Штатів Джо Байдену. Однак зауважив, що все одно не погодиться із результатами виборів.

Що сказав Трамп

Трамп заявив, що 20 січня він мирно передасть владу, повідомляє CNN.

Важливо Байдена офіційно оголосили переможцем президентських виборів у США

Попри те, що я повністю не згоден з результатами виборів, 20 січня буде організований перехідний період,

– наголосив Трамп.

Проте Трамп стверджує, що продовжить боротьбу, аби враховували "тільки законні голоси". Політик зазначив, що це кінець "видатного першого президентського терміну в історії", але початок боротьби за те, щоб знову зробити Америку великою.

Що цьому передувало