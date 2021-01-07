Действующий президент США Дональд Трамп согласился передать власть избранному главе Штатов Джо Байдену. Однако заметил, что все равно не согласится с результатами выборов.

Трамп заявил, что 20 января он мирно передаст власть, сообщает CNN. Важно Байдена официально объявили победителем президентских выборов в США Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, 20 января будет организован переходный период,

– подчеркнул Трамп. Новость дополняется...