Байдена официально объявили победителем президентских выборов в США
Несмотря на беспорядки в Вашингтоне, на совместной сессии Конгресса 7 января все же смогли объявить победителя президентских выборов 2020 года в Соединенных Штатах Америки. Новым главой государства станет Джозеф Байден после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.
В США сделали очередной шаг к вступлению Байдена на пост 46 президента. Конгресс принял все протоколы голосования выборщиков от каждого штата, пишет CNN, и признал Джозефа Байдена победителем президентских выборов 2020 года.
И все это – на фоне протестов Столкновения в Капитолии США: хронология событий – фото, видео
Официально: Байден выиграл выборы президента США
На совместной сессии Конгресса, состоявшейся 6 января 2021, официально объявили результаты выборов президента. Победителем стал 78-летний демократ Джо Байден.
Теперь его команда сможет получить доступ к правительственной отчетности, деньгам на финансирование перехода власти, и направить своих представителей для работы с правительственными учреждениями.
Торжественная церемония присяги и вступления Джо Байдена на пост нового президента США состоится 20 января. Однако из-за пандемии коронавируса ее масштабы будут значительно скромнее, чем церемонии предыдущих глав Белого дома.
Что этому предшествовало
- Байдена должны были официально объявить президентом еще 6 января, однако заседание Конгресса срочно прервали из-за того, что сторонники Трампа штурмовали Капитолий.
- Протестующие ворвались в здание Конгресса. Из Капитолия даже начали эвакуировать людей.
- Во время беспорядков есть жертва и раненые. В частности, женщину, которая пыталась выбить дверь в Капитолии, застрелили.
- В Вашингтоне ввели комендантский час. Впоследствии все протестующие покинули здание Конгресса.
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Выборы в США: основное
- 3 ноября в Соединенных Штатах прошли выборы президента.
- Победу одержал Байден – он набрал 306 голосов выборщиков, Трамп заручился поддержкой лишь 232.
- Несмотря на поражение, Трамп постоянно заявлял о многочисленных фальсификациях во время голосования и создавал препятствия на пути передачи власти.
- Байден станет самым возрастным президентом на момент вступления в должность.
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