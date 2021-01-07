Несмотря на беспорядки в Вашингтоне, на совместной сессии Конгресса 7 января все же смогли объявить победителя президентских выборов 2020 года в Соединенных Штатах Америки. Новым главой государства станет Джозеф Байден после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.

В США сделали очередной шаг к вступлению Байдена на пост 46 президента. Конгресс принял все протоколы голосования выборщиков от каждого штата, пишет CNN , и признал Джозефа Байдена победителем президентских выборов 2020 года.

И все это – на фоне протестов Столкновения в Капитолии США: хронология событий – фото, видео

Официально: Байден выиграл выборы президента США

На совместной сессии Конгресса, состоявшейся 6 января 2021, официально объявили результаты выборов президента. Победителем стал 78-летний демократ Джо Байден.

Теперь его команда сможет получить доступ к правительственной отчетности, деньгам на финансирование перехода власти, и направить своих представителей для работы с правительственными учреждениями.

Торжественная церемония присяги и вступления Джо Байдена на пост нового президента США состоится 20 января . Однако из-за пандемии коронавируса ее масштабы будут значительно скромнее, чем церемонии предыдущих глав Белого дома.

Что этому предшествовало

Байдена должны были официально объявить президентом еще 6 января, однако заседание Конгресса срочно прервали из-за того, что сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

Протестующие ворвались в здание Конгресса. Из Капитолия даже начали эвакуировать людей.

Во время беспорядков есть жертва и раненые. В частности, женщину, которая пыталась выбить дверь в Капитолии, застрелили.

В Вашингтоне ввели комендантский час. Впоследствии все протестующие покинули здание Конгресса.

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