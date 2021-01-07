Попри заворушення у Вашингтоні, на спільній сесії Конгресу 7 січня таки змогли оголосити переможця президентських виборів 2020 року у Сполучених Штатах Америки. Новим главою держави стане Джозеф Байден – після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.

У США зробили черговий крок до вступу Байдена на пост 46 президента. Конгрес прийняв усі протоколи голосування виборників від кожного штату, пише CNN, та визнав Джозефа Байдена переможцем президентських виборів 2020 року.

І все це – на тлі протестів Сутички у Капітолії США: хронологія подій – фото, відео

Офіційно: Байден виграв вибори президента США

На спільній сесії Конгресу, яка відбулася 7 січня 2021 року, офіційно оголосили результати виборів президента. Переможцем став 78-річний демократ Джо Байден.

Тепер його команда зможе отримати доступ до урядової звітності, грошей на фінансування переходу влади, і надіслати своїх представників для роботи з урядовими установами.

Урочиста церемонія присяги та вступу Джо Байдена на посаду нового президента США відбудеться 20 січня. Однак через пандемію коронавірусу її масштаби будуть значно скромнішими, ніж церемонії попередніх глав Білого дому.

Що цьому передувало

Байдена мали офіційно оголосити президентом ще 6 січня, проте засідання Конгресу терміново перервали через те, що прихильники Трампа штурмували Капітолій.

Протестувальники увірвались до будинку Конгресу. З Капітолію навіть почали евакуювати людей.

Під час заворушень є жертва та поранені. Зокрема, жінку, яка намагалась вибити двері у Капітолії, застрелили.

У Вашингтоні ввели комендантську годину. Згодом всі протестувальники покинули будівлю Конгресу.

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