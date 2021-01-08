Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент Дональд Трамп домовилися про те, що останній не повинен бути присутнім на інавгурації 20 січня. Байден задоволений тим, що Трамп не з'явиться на заході.

Також на інавгурації не буде присутня перша леді Меланія Трамп. Про це повідомили на сайті CNN.

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Байден задоволений

Можливо, що 19 січня Трампи покинуть Вашингтон.

По дорозі сюди мені сказали, що він (Трамп – 24 канал) дав зрозуміти, що не збирається з'являтися на інавгурації. Це одна з небагатьох речей, про які він і я коли-небудь домовилися. Це добре, що він не з'явиться,

– зазначив Байден.

Ганьба для країни

Також новообраний президент США назвав Трампа ганьбою для країни і заявив, що він не гідний обіймати посаду президента.

Нагадаємо! Дональд Трамп заявив, що не має наміру йти на церемонію інавгурації свого наступника.

Джо Байден додав: "Він перевершив навіть мої найгірші уявлення про нього".

Інавгурація Байдена: коротко