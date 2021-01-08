Джо Байдена офіційно визнали переможецем президентських виборів у США. Дональд Трамп не має наміру йти на церемонію інавгурації свого наступника.

Про своє рішення поки що чинний американський президент повідомив на своїй твіттер-сторінці.

ЦікавоТрамп хоче помилувати себе і родичів, – NYT

"Для всіх тих, хто цікавився. Я не відвідуватиму інавгурацію 20 січня", – запевнив Дональд Трамп.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Користувачі соцмережі по-різному реагують на цей допис. Деякі пишуть, що його там і так ніхто не хоче бачити. Інші наголошують, що Трамп все одно залишається для них президентом.

Довідка. Попри те, що до інавгурації залишається кілька тижнів, Трампу ще можуть встигнути оголосити імпічмент. Про це – читайте за посиланням.

Що відомо про інавгурацію Байдена