Трамп відповів, чи прийде на інавгурацію Байдена
Джо Байдена офіційно визнали переможецем президентських виборів у США. Дональд Трамп не має наміру йти на церемонію інавгурації свого наступника.
Про своє рішення поки що чинний американський президент повідомив на своїй твіттер-сторінці.
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"Для всіх тих, хто цікавився. Я не відвідуватиму інавгурацію 20 січня", – запевнив Дональд Трамп.
Користувачі соцмережі по-різному реагують на цей допис. Деякі пишуть, що його там і так ніхто не хоче бачити. Інші наголошують, що Трамп все одно залишається для них президентом.
Що відомо про інавгурацію Байдена
- Вона запланована на середу, 20 січня. У Білому Домі пішли на зміну процедури інавгурації президента через пандемію COVID-19.
- Замість реальної ходи нового очільника держави біля резиденції для спілкування з американцями влаштують віртуальний парад.
- У його програмі заплановані різноманітні виступи – співаків, музикантів, поетів й навіть танцюристів.
- Організатори запевнили, що дотримуватимуться вимог безпеки. Зокрема, між виконавцями буде необхідна соціальна дистанція.
- Обмежать і кількість гостей. Запрошення отримають окремі члени Конгресу, які зможуть взяти на церемонію ще одного відвідувача.
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