Дональд Трамп радився зі своїми помічниками, чи може він помилувати самого себе. Він мав намір скористатися таким правом, поки ще перебуває на посаді президента США.

Трамп хоче помилувати самого себе і родичів

Уже кілька тижнів президент США обговорює у своїй команді можливість помилування – самого себе і своїх родичів. Про це розповіли у виданні The New York Times з посиланням на джерела.

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Журналісти не знають, чи це питання Трамп знову підіймав після трагічних подій у США 6 січня, але стверджують, що точно робив це раніше. Зокрема, радився, чи може помилувати себе з юридичної точки зору, і які будуть наслідки.

Джерела NYT переконані, що Трамп не просто так міркував про помилування самого себе, а дійсно мав намір це зробити. І неодноразово стверджував, що має таку владу.

Разом із собою Дональд Трамп хотів видати помилування для членів родини – своїх дітей Дональда, Еріка та Іванки, а також чоловіка Іванки, старшого радника Білого дому Джареда Кушнера.

– своїх дітей Дональда, Еріка та Іванки, а також чоловіка Іванки, старшого радника Білого дому Джареда Кушнера. Крім того, Трамп начебто збирався помилувати близьких соратників, як-от адвоката – Рудольфа Джуліані.

Навіщо Трампові помилування самого себе

Дональд Трамп начебто зізнавався своїм радникам, що має побоювання щодо дій Джо Байдена. Мовляв, коли той візьме владу, то може наказати міністерству юстиції почати розслідування проти Трампа і його родини.

Саме тому Трамп задумався над превентивним помилуванням, і пропонував це радникам і посадовцям, які його підтримували.

Та більшість із них зустріли таку пропозицію з подивом, адже не вбачали у своїх діях нічого такого, за чим могло прийти покарання у юридичній площині.

адже не вбачали у своїх діях нічого такого, за чим могло прийти покарання у юридичній площині. До того ж факт превентивного помилування у суспільстві сприймуть як визнання провини. І не тільки у суспільстві – а й в тому ж мін'юсті чи судах.

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Коротко про президентське помилування у США

Президентське помилування у США застосовують тільки на федеральному рівні. Тобто, якщо є злочин, скоєний у певному штаті, і справу розслідують там, то від покарання за нього помилування президента не врятує.

У тому ж NYT зауважили, що прикладом такої справи може бути потенційне звинувачення у бік Трампа від прокуратури штату Нью-Йорк у справі про фінансові махінації Trump Organization.

Зауважимо, ніколи раніше в історії США президент не застосовував помилування до самого себе:

З одного боку, це не означає, що він не має права це зробити.

З іншого, фахівці не можуть спрогнозувати, чи визнають таке помилування суди.

У будь-якому випадку, якщо Дональд Трамп на таке піде, то створить новий неоднозначний прецендент. Чим, власне, неодноразово вже відзначався.

Тим часом, як пише CNN, виконувач обов'язків федерального прокурора США Майкл Шервін повідомив, що прокуратура вивчить роль усіх причетних до заворушень 6 січня. А також і участь особисто Дональда Трампа у підбурюванні натовпу.