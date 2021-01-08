Дональд Трамп советовался с помощниками, может ли он помиловать самого себя. Он намеревался воспользоваться таким правом, пока еще на посту президента США.

Трамп хочет помиловать самого себя и родственников

Уже несколько недель президент США обсуждает в своей команде возможность помилования – самого себя и своих родственников. Об этом рассказали в издании The New York Times со ссылкой на источники.

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Журналисты не знают, поднимал ли этот вопрос Трамп вновь после трагических событий в США 6 января, но утверждают, что точно делал это раньше. В частности, советовался, может ли помиловать себя с юридической точки зрения, и какие будут последствия.

Источники NYT убеждены, что Трамп не просто так рассуждал о помиловании самого себя, а действительно намеревался это сделать. И неоднократно утверждал, что имеет такую власть.

Вместе с собой Дональд Трамп хотел выдать помилования для членов семьи – своих детей Дональда, Эрика и Иванки, а также мужа Иванки, старшего советника Белого дома Джареда Кушнера.

Кроме того, Трамп будто бы собирался помиловать близких соратников, например адвоката – Рудольфа Джулиани.

Зачем Трампу помилование самого себя

Дональд Трамп якобы признавался своим советникам, что имеет опасения относительно действий Джо Байдена. Мол, когда тот возьмет власть, то может приказать министерству юстиции начать расследование против Трампа и его семьи.

Именно поэтому Трамп задумался над превентивным помилованием, и предлагал это советникам и чиновникам , которые его поддерживали.

Но большинство из них встретили такое предложение с удивлением, Ведь не видели в своих действиях ничего такого, за чем могло прийти наказание в юридической плоскости.

К тому же факт превентивного помилования в обществе воспримут как признание вины . И не только в обществе – но и в том же Минюсте или судах.

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Коротко о президентском помиловании в США

Президентское помилование в США применяют только на федеральном уровне. То есть, если есть преступление, совершенное в определенном штате, и дело расследуют там, то от наказания за него помилование президента не спасет.

В том же NYT отметили, что примером такого дела может быть потенциальное обвинение в сторону Трампа от прокуратуры штата Нью-Йорк по делу о финансовых махинациях Trump Organization.

Заметим, никогда ранее в истории США президент не применял помилования к самому себе:

С одной стороны, это не значит, что он не имеет права это сделать.

С другой, специалисты не могут спрогнозировать, признают ли такое помилование суды.

В любом случае, если Дональд Трамп на такое пойдет, то создаст новый неоднозначный прецедент. Чем, собственно, неоднократно уже отмечался.