Джо Байдена официально признали победителем президентских выборов в США. Дональд Трамп не намерен идти на церемонию инаугурации своего преемника.

О своем решении пока действующий американский президент сообщил на своей твиттер-странице.

Интересно Трамп хочет помиловать себя и родственников, – NYT

"Для всех тех, кто интересовался. Я не буду посещать инаугурацию 20 января", – заверил Дональд Трамп.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Пользователи соцсети по-разному реагируют на это сообщение. Некоторые пишут, что его там и так никто не хочет видеть. Другие отмечают, что Трамп все равно остается для них президентом.

Справка. Несмотря на то, что до инаугурации остается несколько недель, Трампу еще могут успеть объявить импичмент. Об этом – читайте по ссылке.

Что известно об инаугурации Байдена