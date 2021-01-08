Трамп ответил, придет ли на инаугурацию Байдена
Джо Байдена официально признали победителем президентских выборов в США. Дональд Трамп не намерен идти на церемонию инаугурации своего преемника.
О своем решении пока действующий американский президент сообщил на своей твиттер-странице.
Интересно Трамп хочет помиловать себя и родственников, – NYT
"Для всех тех, кто интересовался. Я не буду посещать инаугурацию 20 января", – заверил Дональд Трамп.
Пользователи соцсети по-разному реагируют на это сообщение. Некоторые пишут, что его там и так никто не хочет видеть. Другие отмечают, что Трамп все равно остается для них президентом.
Что известно об инаугурации Байдена
- Она запланирована на среду, 20 января. В Белом Доме пошли на смену процедуры инаугурации президента из-за пандемии COVID-19.
- Вместо реального шествия нового главы государства у резиденции для общения с американцами устроят виртуальный парад.
- В его программе запланированы разнообразные выступления – певцов, музыкантов, поэтов и даже танцоров.
- Организаторы заверили, что будут соблюдать требования безопасности. В частности, между исполнителями будет необходимая социальная дистанция.
- Ограничат и количество гостей. Приглашения получат отдельные члены Конгресса, которые смогут взять на церемонию еще одного посетителя.
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