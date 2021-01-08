Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Дональд Трамп договорились о том, что последний не должен присутствовать на инаугурации 20 января. Байден доволен тем, что Трамп не явится на мероприятие.

Также на инаугурации не будет присутствовать первая леди Мелания Трамп. Об этом сообщили на сайте CNN.

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Байден доволен

Возможно, что 19 января Трампы покинут Вашингтон.

По дороге сюда мне сказали, что он (Трамп – 24 канал) дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Это одна из немногих вещей, о которых он и я когда-нибудь договорились. Это хорошо, что он не появится,

– отметил Байден.

Позор для страны

Также новоизбранный президент США назвал Трампа позором для страны и заявил, что он не достоин занимать пост президента.

Напомним! Дональд Трамп заявил, что не намерен идти на церемонию инаугурации своего преемника.

Джо Байден добавил: "Он превзошел даже мои худшие представления о нем".

Инаугурация Байдена: коротко