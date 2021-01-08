Это хорошо, – Байден доволен, что Трамп не придет на инаугурацию
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Дональд Трамп договорились о том, что последний не должен присутствовать на инаугурации 20 января. Байден доволен тем, что Трамп не явится на мероприятие.
Также на инаугурации не будет присутствовать первая леди Мелания Трамп. Об этом сообщили на сайте CNN.
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Байден доволен
Возможно, что 19 января Трампы покинут Вашингтон.
По дороге сюда мне сказали, что он (Трамп – 24 канал) дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Это одна из немногих вещей, о которых он и я когда-нибудь договорились. Это хорошо, что он не появится,
– отметил Байден.
Позор для страны
Также новоизбранный президент США назвал Трампа позором для страны и заявил, что он не достоин занимать пост президента.
Инаугурация Байдена: коротко
- Совместное заседание двух палат парламента США 7 января подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США.
- Инаугурация из-за пандемии COVID-19 состоится 20 января в ограниченном режиме, в частности сократят количество гостей.
- Вместо реального шествия нового главы государства возле резиденции для общения с американцами устроят виртуальный парад.
- Организаторы инаугурации заверили, что будут придерживаться требований безопасности. В частности, между исполнителями, которые выступят на мероприятии, будет необходима социальная дистанция.
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