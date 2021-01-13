В США здание Капитолия во время инаугурации Джо Байдена будут охранять вооруженные нацгвардейцы. Церемония состоится 20 января.

Порядок в Вашингтоне в день инаугурации будут обеспечивать примерно 15 тысяч американских военных. Об этом сообщает The New York Times.

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Соответствующее решение приняли в Министерстве обороны США после ряда угроз, которые продолжают поступать от сторонников действующего президента Дональда Трампа.

Конгрессмены опасаются, что во время инаугурации будет повторный штурм Капитолия.

Сенаторам США уже объявили о возможном нападении вооруженных экстремистов.

Сторонники Трампа заявили о "4000 вооруженных "патриотов", которые должны окружить Капитолий и помешать любому демократу войти".

Однако Байден не собирается отказываться от традиции. Он объявил, что примет присягу, как положено, возле здания Капитолия.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канал