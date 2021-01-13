У США будівлю Капітолію під час інавгурації Джо Байдена охоронятимуть озброєні нацгвардійці. Церемонія відбудеться 20 січня.

Порядок у Вашингтоні у день інавгурації забезпечуватимуть приблизно 15 тисяч американських військових. Про це повідомляє The New York Times.

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Відповідне рішення прийняли у Міністерстві оборони США після низки погроз, які продовжують надходити від прихильників чинного президента Дональда Трампа.

Конгресмени побоюються, що під час інавгурації буде повторний штурм Капітолію.

Сенаторам США вже оголосили про можливий напад озброєних екстремістів.

Прихильники Трампа заявили про "4 тисячі озброєних "патріотів", які мають оточити Капітолій та завадити будь-якому демократові увійти".

Однак Байден не збирається відмовлятися від традиції. Він оголосив, що складе присягу, як заведено, біля будівлі Капітолію.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 канал