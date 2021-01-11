Масові заворушення у будівлі Капітолію у Вашингтоні завершилися затриманням десятків людей. Правоохоронці вже відкрили 25 справ про внутрішній тероризм проти прихильників Трампа.

Міноборони США вже почали готуватися до можливих майбутніх загроз у дні перед і в момент інавгурації Джо Байдена. Про це повідомив член Палати представників США Джейсон Кроу у твіттері.

Важливо Трамп готується до першої пресконференції після штурму Конгресу

Кроу 10 січня провів розмову з міністром армії США Раяном Маккарті. Останній заявив, що у будівлі Капітолію після заворушень виявили:

довгоствольну вогнепальну зброю;

коктейлі "Молотова";

вибухові пристрої.

Маккарті запевнив, що Міноборони США готові до майбутніх загроз, що можуть статися на інавгурації Джо Байдена. Він додав, що Міноборони працюватимуть спільно з федеральними та місцевими правоохоронними органами для координації підготовки заходів безпеки.

Зверніть увагу! У Вашингтоні продовжать режим надзвичайної ситуації аж до інавгурації Байдена, яка має відбутися 20 січня.

Що цьому передувало