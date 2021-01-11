Заворушення у Капітолії: правоохоронці порушили 25 справ про внутрішній тероризм
Масові заворушення у будівлі Капітолію у Вашингтоні завершилися затриманням десятків людей. Правоохоронці вже відкрили 25 справ про внутрішній тероризм проти прихильників Трампа.
Міноборони США вже почали готуватися до можливих майбутніх загроз у дні перед і в момент інавгурації Джо Байдена. Про це повідомив член Палати представників США Джейсон Кроу у твіттері.
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Кроу 10 січня провів розмову з міністром армії США Раяном Маккарті. Останній заявив, що у будівлі Капітолію після заворушень виявили:
- довгоствольну вогнепальну зброю;
- коктейлі "Молотова";
- вибухові пристрої.
Маккарті запевнив, що Міноборони США готові до майбутніх загроз, що можуть статися на інавгурації Джо Байдена. Він додав, що Міноборони працюватимуть спільно з федеральними та місцевими правоохоронними органами для координації підготовки заходів безпеки.
Що цьому передувало
- 6 січня прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень щонайменше 5 людей загинули.
- Конгресмени в Капітолії у той момент мали оголосити результати президентських виборів. Засідання Конгресу довелося перервати, а частину конгресменів евакуювали.
- Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.
- Багато соціальних мереж, зокрема Twitter і Facebook, заблокували акаунти Трампа, оскільки вважають, що його публікації можуть спровокувати насильство в контексті того, що відбувається.
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