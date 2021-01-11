Беспорядки в Капитолии: правоохранители возбудили 25 дел о внутреннем терроризме
Массовые беспорядки в здании Капитолия в Вашингтоне завершились задержанием десятков человек. Правоохранители уже открыли 25 дел о внутреннем терроризме против сторонников Трампа.
Минобороны США уже начало готовиться к возможным будущим угрозам в дни перед и в момент инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщил член Палаты представителей США Джейсон Кроу в твиттере.
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Кроу 10 января провел разговор с министром армии США Райаном Маккарти. Последний заявил, что в здании Капитолия после беспорядков обнаружили:
- длинноствольное огнестрельное оружие;
- коктейли "Молотова";
- взрывные устройства.
Маккарти заверил, что Минобороны США готовы к предстоящим угрозам, которые могут произойти на инаугурации Джо Байдена. Он добавил, что Минобороны будут работать совместно с федеральными и местными правоохранительными органами для координации подготовки мер безопасности.
Что этому предшествовало
- 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков по меньшей мере 5 человек погибли.
- Конгрессмены в Капитолии в тот момент должны были объявить результаты президентских выборов. Заседание Конгресса пришлось прервать, а часть конгрессменов эвакуировали.
- Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.
- Многие социальные сети, в частности Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие в контексте того, что происходит.
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