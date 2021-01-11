Массовые беспорядки в здании Капитолия в Вашингтоне завершились задержанием десятков человек. Правоохранители уже открыли 25 дел о внутреннем терроризме против сторонников Трампа.

Минобороны США уже начало готовиться к возможным будущим угрозам в дни перед и в момент инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщил член Палаты представителей США Джейсон Кроу в твиттере.

Важно Трамп готовится к первой пресс-конференции после штурма Конгресса

Кроу 10 января провел разговор с министром армии США Райаном Маккарти. Последний заявил, что в здании Капитолия после беспорядков обнаружили:

длинноствольное огнестрельное оружие;

коктейли "Молотова";

взрывные устройства.

Маккарти заверил, что Минобороны США готовы к предстоящим угрозам, которые могут произойти на инаугурации Джо Байдена. Он добавил, что Минобороны будут работать совместно с федеральными и местными правоохранительными органами для координации подготовки мер безопасности.

Обратите внимание! В Вашингтоне продлят режим чрезвычайной ситуации до инаугурации Байдена, которая должна состояться 20 января.

Что этому предшествовало