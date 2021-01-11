Дональд Трамп 11 января планирует провести пресс-конференцию для журналистов. Бывший лидер США будет говорить о блокировании своих аккаунтов в соцсетях.

Это станет первым публичным выступлением Трампа после штурма здания Конгресса его сторонниками. Об этом сообщает CBS News.

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Трамп будет говорить с журналистами о блокировании своих аккаунтов в соцсетях.

Что известно о блокировании аккаунтов Трампа

После массовых беспорядков в Вашингтоне в твиттере навсегда заблокировали личный аккаунт Дональда Трампа. Именно через этот аккаунт американский лидер постоянно обращался к сторонникам.

Ранее Facebook заморозил страницу Дональда Трампа на 24 часа. Действующий глава Белого дома должен был удалить свои сообщения, которые соцсеть расценила как такие, которые провоцируют насилие.

Вечером 8 января Google объявил о блокировании в своем магазине приложении Parler. Социальной сетью пользовались сторонники Дональда Трампа. Кроме того, сам политик мог перейти в Parler после того, как Twitter навсегда удалил его аккаунт.

Как отреагировал Трамп

Дональд Трамп назвал это нарушением свободы слова и попыткой заставить его замолчать.

Как я уже говорил давно, Twitter пошел еще дальше в запрете свободы слова, сотрудники компании скоординировались вместе с демократами и левыми радикалами, чтобы удалить мой аккаунт со своей платформы, чтобы заставить меня замолчать,

– заявил Трамп.

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Заметим, что 11 января парламент рассмотрит проект постановления об отстранении Дональда Трампа от власти. Это может произойти в пределах 25 поправки Конституции, которая предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту.

Больше о беспорядках в Вашингтоне и возможном импичменте Трампу – читайте по ссылке.