В твиттере учетную запись Дональда Трампа заблокировали навсегда. Действующий глава Белого дома назвал это нарушением свободы слова и попыткой заставить его замолчать.

Трамп считает, что соцсеть сотрудничает с демократами

Поскольку в личном аккаунте Трамп уже публиковать сообщения не может, он написал свое мнение в официальном профиле президента США. Об этом информирует CNN.

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В четырех заметках Трамп достаточно эмоционально отреагировал на действия соцсети.

Как я уже говорил давно, Twitter пошел еще дальше в запрете свободы слова, сотрудники компании скоординировались вместе с демократами и левыми радикалами, чтобы удалить мой аккаунт со своей платформы, чтобы заставить меня замолчать,

– написал Трамп.

В ответ на эту критику в твиттере отреагировали мгновенно: удалили 4 сообщения пока действующего главы Белого дома из учетной записи президента США.

Что известно о блокировке Трампа в твиттере:

Руководство компании Twitter приняло решение заблокировать личный аккаунт Дональда Трампа 9 января.

На такой шаг пошли из-за того, что в заметках президента увидели "высокий риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Последней каплей стало то, что писал Трамп во время штурма Капитолия 6 января.

Тогда политик как бы и призвал своих сторонников разойтись, однако их намерения и мотивы поддержал.

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