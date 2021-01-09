У твіттері обліковий запис Дональда Трампа заблокували назавжди. Чинний глава Білого дому назвав це порушенням свободи слова і спробою змусити його замовкнути.

Трамп вважає, що соцмережа співпрацює з демократами

Оскільки в особистому акаунті Трамп вже публікувати дописів не може, він написав свою думку в офіційному профілі президента США. Про це інформує CNN.

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У чотирьох дописах Трамп досить емоційно відреагував на дії соцмережі.

Як я вже говорив давно, Twitter пішов ще далі у забороні свободи слова, співробітники компанії скоординувались разом з демократами і лівими радикалами, аби видалити мій акаунт зі своєї платформи, аби змусити мене замовкнути,

– написав Трамп.

У відповідь на цю критику у твіттері відреагували миттєво: видалили 4 дописи поки чинного глави Білого дому з облікового запису президента США.

Що відомо про блокування Трампа у твіттері:

Керівництво компанії Twitter ухвалило рішення заблокувати особистий акаунт Дональда Трампа 9 січня.

На такий крок пішли через те, що у дописах президента побачили "високий ризик подальшого підбурювання до насильства".

Останньою краплею стало те, що писав Трамп під час штурму Капітолія 6 січня.

Тоді політик наче й закликав своїх прихильників розійтись, проте їхні наміри і мотиви підтримав.

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