Дональд Трамп 11 січня планує провести пресконференцію для журналістів. Колишній лідер США говоритиме про блокування своїх акаунтів у соцмережах.

Це стане першим публічним виступом Трампа після штурму будівлі Конгресу його прихильниками. Про це повідомляє CBS News.

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Трамп говоритиме з журналістами про блокування своїх акаунтів у соцмережах.

Що відомо про блокування акаунтів Трампа

Після масових заворушень у Вашингтоні у твіттері назавжди заблокували особистий обліковий запис Дональда Трампа. Саме через цей акаунт американський лідер постійно звертався до прихильників.

Раніше Facebook заморозив сторінку Дональда Трампа на 24 години. Чинний глава Білого дому повинен був видалити свої повідомлення, які соцмережа розцінила як такі, які провокують насильство.

Ввечері 8 січня Google оголосив про блокування у своєму магазині додатку Parler. Соціальною мережею користувалися прибічники Дональда Трампа. Крім того, сам політик міг перейти у Parler після того, як Twitter назавжди видалив його акаунт.

Як відреагував Трамп

Дональд Трамп назвав це порушенням свободи слова і спробою змусити його замовкнути.

Як я вже говорив давно, Twitter пішов ще далі у забороні свободи слова, співробітники компанії скоординувались разом з демократами й лівими радикалами, аби видалити мій акаунт зі своєї платформи, аби змусити мене замовкнути,

– заявив Трамп.

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Зауважимо, що 11 січня парламент розгляне проєкт постанови щодо відсторонення Дональда Трампа від влади. Це може статися у межах 25 поправки Конституції, яка передбачає автоматичну передачу влади віцепрезидентові.

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