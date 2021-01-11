Трамп готується до першої пресконференції після штурму Конгресу
Дональд Трамп 11 січня планує провести пресконференцію для журналістів. Колишній лідер США говоритиме про блокування своїх акаунтів у соцмережах.
Це стане першим публічним виступом Трампа після штурму будівлі Конгресу його прихильниками. Про це повідомляє CBS News.
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Трамп говоритиме з журналістами про блокування своїх акаунтів у соцмережах.
Що відомо про блокування акаунтів Трампа
- Після масових заворушень у Вашингтоні у твіттері назавжди заблокували особистий обліковий запис Дональда Трампа. Саме через цей акаунт американський лідер постійно звертався до прихильників.
- Раніше Facebook заморозив сторінку Дональда Трампа на 24 години. Чинний глава Білого дому повинен був видалити свої повідомлення, які соцмережа розцінила як такі, які провокують насильство.
- Ввечері 8 січня Google оголосив про блокування у своєму магазині додатку Parler. Соціальною мережею користувалися прибічники Дональда Трампа. Крім того, сам політик міг перейти у Parler після того, як Twitter назавжди видалив його акаунт.
Як відреагував Трамп
Дональд Трамп назвав це порушенням свободи слова і спробою змусити його замовкнути.
Як я вже говорив давно, Twitter пішов ще далі у забороні свободи слова, співробітники компанії скоординувались разом з демократами й лівими радикалами, аби видалити мій акаунт зі своєї платформи, аби змусити мене замовкнути,
– заявив Трамп.
До теми Це, щоб змусити мене замовкнути, – Трамп відреагував на блокування акаунту у твіттері
Зауважимо, що 11 січня парламент розгляне проєкт постанови щодо відсторонення Дональда Трампа від влади. Це може статися у межах 25 поправки Конституції, яка передбачає автоматичну передачу влади віцепрезидентові.
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