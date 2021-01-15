Дональд Трамп покине Вашингтон ще до інавгурації обраного президента Джо Байдена. Все тому, що він не хоче залишати Білий дім у статусі колишнього президента.

Крім цього, він також не хоче просити Байдена позичити йому для цього офіційний літак президента – Air Force One, повідомляє CNN.

Цікаво На інавгурації Байдена Україну представить посол у США Єльченко: деталі

Трампу можуть влаштувати "гучне прощання"

Інавгурація Байдена відбудеться у середу, 20 січня, на сходах американського Капітолія. Поліція посилить заходи безпеки на тлі заворушень у Вашингтоні 6 січня.

Напередодні Трамп заявив, що не відвідуватиме цей захід. Він стане першим президентом, який відмовився відвідувати церемонію інавгурації свого наступника з 1869 року.

За інформацією журналістів, Трамп планує залишити Білий дім до полудня. Його команда працює над тим, аби зібрати натовп прихильників, які проводжатимуть політика.

Куди може вирушити Трамп? 45 президент США офіційно не підтвердив, куди поїде з Вашингтона.



45 президент США офіційно не підтвердив, куди поїде з Вашингтона. TheGuardian писало, що він може полетіти у Шотландію, де володіє полем для гольфу. Bloomberg повідомляє, що перед інавгурацією Байдена Трамп вирушить до свого курорту Мар-а-Лаго у Флориді. Business Insider звернувся до Білого дому з проханням прокоментувати плани президента, але відповіді там поки не отримали.