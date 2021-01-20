В США 20 января 2021 года проходит инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена. Политик уже принес присягу в Капитолии и произнес свою первую официальную речь.

Свою речь Байден начал со слов, что 20 января – выдающийся день для Соединенных Штатов, сообщает 24 канал.

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Веками Америку испытывали и она оправдывала эти надежды. Мы научились, что демократия – вещь ценная и очень хрупкая. И на этот раз демократия победила,

– отметил Байден.

По его словам, хотя на священной земле кто-то пытался подорвать основы демократии, однако США выстояли. А потом снова встали, чтобы мирно передать власть.

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Что известно об инаугурации Байдена

Из-за пандемии коронавируса число гостей на инаугурации новоизбранного президента решили уменьшить.

Обычно это событие посещают около 200 тысяч человек, а в этом году их количество ограничилось членами конгресса лично и еще одним их гостем.

Кроме того, после штурма Капитолия сторонниками Трампа, в Вашингтоне усилили меры безопасности.

Так, 20 января американскую столицу охраняют 25 тысяч Нацгвардейцев.

Обратите внимание! Байден является членом Демократической партии США. На выборах президента он победил с результатом 270 голосов выборщиков.