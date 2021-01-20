Байден склав присягу і вступив на посаду президента США: фото, відео
Джо Байден склав присягу та офіційно обійняв посаду президента США. Його інавгурація відбувається у Вашингтоні 20 січня.
Присяга та перші слова Байдена на посаді президента: подробиці
Урочистий захід відбувається перед будівлею Капітолію. Разом із Байденом складала присягу і віцепрезидентка Камала Гарріс. Про це повідомляє 24 канал.
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Я Джозеф Байден-молодший урочисто клянусь, що я сумлінно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів Америки і до найповнішої міри берегтиму і обстоюватиму Конституцію США. Нехай помагає мені Бог,
– сказав Байден.
Байден склав присягу президента США / Скриншот з відео
Джо Байден складає присягу президента: відео
Далі Байден промовить першу офіційну промову на посаді президента та вирушить з Капітолію до Білого дому. Його супроводжуватиме президентський ескорт із військових усіх родів військ. Щоправда, цього разу усе відбуватиметься без традиційної двогодинної ходи.
Загалом через складну коронавірусну ситуацію в США церемонія проходила з дотриманням суворих протоколів з охорони здоров'я та безпеки. За попередньою інформацією, на ній були присутніми 117 членів Конгресу. Хоча зазвичай цю подію відвідують майже 200 тисяч осіб.
Цікаво, що 45-й американський президент Дональд Трамп ще задовго до інавгурації відмовся її відвідувати. Хоча, такий випадок не є унікальним – це сталося вчетверте в історії.
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Перемога Байдена на виборах: коротко
- Вибори президента у США відбулись 3 листопада 2020 року. Демократ Джо Байден переміг республіканця та чинного главу США Дональда Трампа.
- Натомість Трамп заявляв про фальсифікації на виборах та подавав до суду. Однак це не принесло значних результатів.
- Офіційні результати виборів мали оголосити 6 січня. Проте прихильники Трампа увірвались до Капітолію та зірвали засідання Конгресу. У результаті 5 людей загинули та багато зазнали поранень.
- На наступний день на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів.
Що відомо про заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу
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