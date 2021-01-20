Джо Байден склав присягу та офіційно обійняв посаду президента США. Його інавгурація відбувається у Вашингтоні 20 січня.

Присяга та перші слова Байдена на посаді президента: подробиці

Урочистий захід відбувається перед будівлею Капітолію. Разом із Байденом складала присягу і віцепрезидентка Камала Гарріс. Про це повідомляє 24 канал.

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Я Джозеф Байден-молодший урочисто клянусь, що я сумлінно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів Америки і до найповнішої міри берегтиму і обстоюватиму Конституцію США. Нехай помагає мені Бог,

– сказав Байден.



Байден склав присягу президента США / Скриншот з відео

Джо Байден складає присягу президента: відео

Далі Байден промовить першу офіційну промову на посаді президента та вирушить з Капітолію до Білого дому. Його супроводжуватиме президентський ескорт із військових усіх родів військ. Щоправда, цього разу усе відбуватиметься без традиційної двогодинної ходи.

Загалом через складну коронавірусну ситуацію в США церемонія проходила з дотриманням суворих протоколів з охорони здоров'я та безпеки. За попередньою інформацією, на ній були присутніми 117 членів Конгресу. Хоча зазвичай цю подію відвідують майже 200 тисяч осіб.

Цікаво, що 45-й американський президент Дональд Трамп ще задовго до інавгурації відмовся її відвідувати. Хоча, такий випадок не є унікальним – це сталося вчетверте в історії.

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Перемога Байдена на виборах: коротко

Вибори президента у США відбулись 3 листопада 2020 року. Демократ Джо Байден переміг республіканця та чинного главу США Дональда Трампа.

Натомість Трамп заявляв про фальсифікації на виборах та подавав до суду. Однак це не принесло значних результатів.

Офіційні результати виборів мали оголосити 6 січня. Проте прихильники Трампа увірвались до Капітолію та зірвали засідання Конгресу. У результаті 5 людей загинули та багато зазнали поранень.

На наступний день на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу