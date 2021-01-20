Джо Байден принес присягу и официально занял пост президента США. Его инаугурация проходит в Вашингтоне 20 января.

Присяга и первые слова Байдена на посту президента: подробности

Торжественное мероприятие проходит перед зданием Капитолия. Вместе с Байденом приносила присягу и вице-президент Камала Харрис. Об этом сообщает 24 канал.

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Я, Джозеф Байден-младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов Америки и в полной мере беречь и отстаивать Конституцию США. Да поможет мне Бог,

– сказал Байден.



Байден принес присягу президента США / Скриншот с видео

Джо Байден приносит присягу президента: видео

Далее Байден произнесет первую официальную речь на посту президента и отправится из Капитолия в Белый дом. Его будет сопровождать президентский эскорт из военных всех родов войск. Правда, в этот раз все будет происходить без традиционного двухчасового парада.

Инаугурация Байдена: главное

Из-за сложной коронавирусной ситуации в США церемония проходила с соблюдением строгих протоколов по здравоохранению и безопасности. По предварительной информации, на ней присутствовали 117 членов Конгресса. Хотя обычно это событие посещают почти 200 тысяч человек.

Кстати, на Национальной аллее, где обычно собираются зрители церемонии, выставили более 200 тысяч флагов. Они символизируют американцев, которые из-за пандемии коронавируса и усиленных мер безопасности не смогут посетить церемонию лично.

Интересно, что 45-й американский президент Дональд Трамп еще задолго до инаугурации отказался ее посещать. Хотя такой случай не является уникальным – это произошло в четвертый раз в истории.

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Победа Байдена на выборах: коротко

Выборы президента в США состоялись 3 ноября 2020 года. Демократ Джо Байден победил республиканца и действующего главу США Дональда Трампа.

Трамп заявлял о фальсификациях на выборах и подавал в суд. Однако это не принесло значительных результатов.

Официальные результаты выборов должны были объявить 6 января. Однако сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате 5 человек погибли и многие получили ранения.

На следующий день на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов.



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