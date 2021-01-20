Інавгурація Джо Байдена почалася у США: перші деталі – фото, відео
У Вашингтоні 20 січня почалася інавгурація новообраного президента США Джозефа Байдена. переможець президентських виборів прибув у Білий дім.
Церемонія інавгурації Джо Байдена почалася 20 січня. За подією стежить 24 канал.
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17:40. Новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до будівлі Капітолію США. До цього він перебував на традиційній церковній службі.
Вже традиційно інавгурація нового президента та віцепрезидента відбувається на капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Там Джо Байдена і Камала Харріс мають прийняти присягу у присутності голови Верховного суду США.
Церемонія інавгурації відбувається у Вашингтоні / Фото AP
Інавгурація Джо Байдена: головне
- Всі 50 штатів США й округ Колумбія почали підготовку до інавгурації Байдена заздалегідь. Правоохоронці значно посилили безпеку у США на тлі можливих протестів. 20 січня до Вашингтона прибули 25 тисяч військових Нацгвардії.
- Через пандемію до інавгурації довелось внести певні зміни. Зокрема, значно скоротили кількість учасників заходу. А частину церемонії перевели в онлайн-режим. Наприклад, замість ходи нового президента біля резиденції та спілкування з американцями, буде віртуальний парад.
- Між учасниками заходу обіцяють дотримувати дистанцію.
Трансляція інавгурації Джо Байдена у Вашингтоні: дивіться відео
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