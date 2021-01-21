На прибирання Білого дому після перебування там Дональда Трампа витратили фактично 500 тисяч доларів. Лише чистка килимів коштувала 44 тисячі доларів.

Ще 29 тисяч доларів довелося витратити на чистку штор. Окрім того, 115 тисяч доларів коштували нові килими. Про це повідомляє NBC News.

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Керувала підготовкою до переїзду президента США Джо Байдена у Білий дім Марта Кумар. Вона розповіла, що через пандемію коронавірусу прибирати у приміщеннях довелося з особливою ретельністю.

Тут були всілякі вечірки, на яких поширювався вірус, (вірус – 24 канал) був у західному крилі, в офісній будівлі Ейзенхауера. Там є кімнати зі стелями висотою 7,5 метрів. Прибирати це місце складно,

– наголосила Кумар.

За даними американських ЗМІ, відразу після інавгурації Байдена члени його команди прибули до Білого дому, щоб все підготувати до приїзду президента та першої леді США. Зокрема, замінили світлини та стінах.