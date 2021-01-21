На уборку Белого дома после пребывания там Дональда Трампа потратили фактически 500 тысяч долларов. Только чистка ковров стоила 44 тысячи долларов.

Еще 29 тысяч долларов пришлось потратить на чистку штор. Кроме того, 115 тысяч долларов стоили новые ковры. Об этом сообщает NBC News.

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Руководила подготовкой к переезду президента США Джо Байдена в Белый дом Марта Кумар. Она рассказала, что из-за пандемии коронавируса убирать в помещениях пришлось с особой тщательностью.

Здесь были всевозможные вечеринки, на которых распространялся вирус, (вирус – 24 канал) был в западном крыле, в офисном здании Эйзенхауэра. Там есть комнаты с потолками высотой 7,5 метров. Убирать это место сложно,

– подчеркнула Кумар.

По данным американских СМИ, сразу после инаугурации Байдена члены его команды прибыли в Белый дом, чтобы все подготовить к приезду президента и первой леди США. В частности, заменили фотографии и стенах.

Обратите внимание! В Белом доме о благосостоянии президентской четы заботятся 95 человек. Среди них есть повара, дворецкие, горничные, швейцары и флористы. Сейчас работники Белого дома знакомятся с предпочтениями Байдена и его жены. В частности, узнают, какие блюда предпочитают президент и первая леди.

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