Трамп покинув Білий дім напередодні інавгурації Байдена: відео
Дональд Трамп не відвідає інавгурацію Джо Байдена, він вже вилетів з Білого Дому до Флориди. Свої останні години президентства політик проведе у резиденції "Мар-а-Лаго".
45 американський президент покинув Вашингтон з родиною на вертольоті 20 січня, про це повідомляє 11Alive.
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Спочатку Трамп полетить на військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд, де відбудеться церемонія його прощання, потім – до резиденції "Мар-а-Лаго". До речі, церемонія від'їзду супроводжувалась салютом.
Раніше CNN повідомляло, що Трамп не хоче залишати свою резиденцію у Вашингтоні у статусі колишнього президента. Саме тому він хотів покинути Білий Дім ще до інавгурації Байдена.
Церемонія від'їзду Трампа, дивіться відео:
Що відомо про резиденцію "Мар-а-Лаго"
"Мар-а-Лаго" – це приватний курортний клуб, який політик придбав ще у 1985 році. Його називають "зимовою резиденцією Трампа".
Це – один з найбільших особняків у США, за величиною він посідає 21 місце. Водночас у штаті Флорида він є другим за розмірами.
Перед резиденцією Трампа у Флориді помітили вантажівки / Фото AP
Трамп часто навідувався до палацу після того, як став президентом США. Там він, зокрема, кілька разів зустрічався з міжнародними лідерами.
Підготовка до інавгурації Байдена
- У Вашингтоні навколо Капітолію та Білого дому посилили охорону до інавгурації новобраного президента США Джо Байдена. Церемонія відбудеться 20 січня.
- До охорони будівлі конгресу залучили сотні бійців Нацгвардії США, поліцію та федеральні правоохоронні служби. Зокрема, перегородили дорогу та обнесли периметр металевим парканом.
- Перекрили й дорогу від Капітолія до Білого дому, яка вважається громадською територією. Власники магазинів та ресторанів неподалік заколочують вітрини, аби уникнути ймовірних погромів.
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