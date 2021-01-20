Дональд Трамп не відвідає інавгурацію Джо Байдена, він вже вилетів з Білого Дому до Флориди. Свої останні години президентства політик проведе у резиденції "Мар-а-Лаго".

45 американський президент покинув Вашингтон з родиною на вертольоті 20 січня, про це повідомляє 11Alive.

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Спочатку Трамп полетить на військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд, де відбудеться церемонія його прощання, потім – до резиденції "Мар-а-Лаго". До речі, церемонія від'їзду супроводжувалась салютом.

Раніше CNN повідомляло, що Трамп не хоче залишати свою резиденцію у Вашингтоні у статусі колишнього президента. Саме тому він хотів покинути Білий Дім ще до інавгурації Байдена.

Церемонія від'їзду Трампа, дивіться відео:

Цікаво! Трамп стане першим американським президентом за останні 152 роки, який не відвідає церемонію інавгурації свого наступника. Це суперечить традиціям.

Що відомо про резиденцію "Мар-а-Лаго"

"Мар-а-Лаго" – це приватний курортний клуб, який політик придбав ще у 1985 році. Його називають "зимовою резиденцією Трампа".

Це – один з найбільших особняків у США, за величиною він посідає 21 місце. Водночас у штаті Флорида він є другим за розмірами.



Перед резиденцією Трампа у Флориді помітили вантажівки / Фото AP

Трамп часто навідувався до палацу після того, як став президентом США. Там він, зокрема, кілька разів зустрічався з міжнародними лідерами.

Підготовка до інавгурації Байдена