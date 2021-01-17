Руді Джуліані заявив, що працює на боці захисту у справі про імпічмент Дональду Трампу. Наразі команда збирає докази, що слова Трампа про нечесні вибори президента США нібито не були закликом до насилля.

Якщо команда Трампа зможе довести хоча б часткові фальсифікації під час виборів, це позбавить демократів головного аргументу. Про це адвокат Трампа Джуліані заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News.

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Джуліані не виключає варіанту, що Трамп даватиме свідчення під час розгляду справи.

Якщо вони вирішать довести справу до суду, він повинен відхилити імпічмент як повністю незаконний. Це єдиний імпічмент, який пройшов за скільки – два дні чи три,

– заявив адвокат Трампа.

Що ще сказав Джуліані

Рішення суду може створити прецедент. Тоді Конгрес зможе за лічені дні ухвалювати рішення щодо імпічменту будь-кому і через будь-яке питання.

Заяви Трампа нібито не можна розцінювати як заклик до насилля. Джуліані пояснює це тим, що між виступом президента та штурмом Капітолію 6 січня був часовий проміжок.

Імпічмент Трампа: що відомо

6 січня 2021 року прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію у Вашингтоні. Там саме відбувалося засідання Конгресу, на якому мали оголосити про перемогу Джо Байдена.

13 січня Конгрес США ухвалив рішення про імпічмент Трампу.

Це другий імпічмент в історії Трампа.



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