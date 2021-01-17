Руди Джулиани заявил, что работает на стороне защиты по делу об импичменте Дональду Трампу. Сейчас команда собирает доказательства, что слова Трампа о нечестных выборах президента США якобы не были призывом к насилию.

Если команда Трампа сможет доказать хотя бы частичные фальсификации во время выборов, это лишит демократов главного аргумента. Об этом адвокат Трампа Джулиани заявил в интервью телеканалу ABC News.

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Джулиани не исключает варианта, что Трамп будет давать показания во время рассмотрения дела.

Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько – два дня или три,

– заявил адвокат Трампа.

Что еще сказал Джулиани

Решение суда может создать прецедент. Тогда Конгресс сможет за считанные дни принимать решения по импичменту кому угодно и по любому вопросу.

Заявления Трампа якобы нельзя расценивать как призыв к насилию. Джулиани объясняет это тем, что между выступлением президента и штурмом Капитолия 6 января был временной промежуток.

Импичмент Трампа: что известно

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия в Вашингтоне. Там как раз происходило заседание Конгресса, на котором должны были объявить о победе Джо Байдена.

13 января Конгресс США принял решение об импичменте Трампу.

Это второй импичмент в истории Трампа.



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