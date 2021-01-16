Мне грозит тюрьма, – участница штурма Капитолия попросила Трампа о помиловании: видео
Американку Дженну Райан арестовали за штурм Капитолия США. Женщина обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Она сказала, что слушала своего президента.
На протест 6 января брокер по недвижимости Райан прилетела на частном самолете из Техаса. Об этом сообщает The Guardian.
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Мы все заслуживаем помилования. Мне грозит тюремный срок. Я думаю, что не заслуживаю этого. Я прошу президента США помиловать меня,
– сказала протестующая.
Она объяснила, что пошла на протест, потому что к этому призвал Трамп.
"Я слушала своего президента, который сказал мне пойти в Капитолий", – подчеркнула Райан.
По словам женщины так она "демонстрировала свой патриотизм". Протестующая подчеркнула, что не оказывала насилия.
Женщина также извинилась перед людьми, которые пострадали в результате событий.
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