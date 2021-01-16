Американку Дженну Райан арестовали за штурм Капитолия США. Женщина обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Она сказала, что слушала своего президента.

На протест 6 января брокер по недвижимости Райан прилетела на частном самолете из Техаса. Об этом сообщает The Guardian.

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Мы все заслуживаем помилования. Мне грозит тюремный срок. Я думаю, что не заслуживаю этого. Я прошу президента США помиловать меня,

– сказала протестующая.

Она объяснила, что пошла на протест, потому что к этому призвал Трамп.

"Я слушала своего президента, который сказал мне пойти в Капитолий", – подчеркнула Райан.

По словам женщины так она "демонстрировала свой патриотизм". Протестующая подчеркнула, что не оказывала насилия.

Женщина также извинилась перед людьми, которые пострадали в результате событий.

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Обратите внимание! Конгресс США обвинил в штурме Капитолия Трампа, ведь тот призвал своих сторонников выйти на протест. Палата представителей уже проголосовала за импичмент президента, впрочем для окончательного устранения Трампа необходимо решение Сената. Более о беспорядках в Капитолии – читайте здесь.



Главное о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала