Мені загрожує в'язниця, – учасниця штурму Капітолію попросила Трампа про помилування: відео
Американку Дженну Раян заарештували через штурм Капітолію США. Жінка звернулася до президента Дональда Трампа з проханням про помилування. Вона сказала, що слухала свого президента.
На протест 6 січня брокер з нерухомості Раян прилетіла на приватному літаку з Техасу. Про це повідомляє The Guardian.
Читайте також Біля Капітолію США затримали чоловіка зі зброєю та 500 патронами, – ЗМІ
Ми всі заслуговуємо на помилування. Мені загрожує тюремний термін. Я думаю, що не заслуговую цього. Я прошу президента США помилувати мене,
– сказала протестувальниця.
Вона пояснила, що пішла на протест, бо до цього закликав Трамп.
"Я слухала свого президента, який сказав мені піти в Капітолій", – підкреслила Раян.
За словами жінки так вона "демонструвала свій патріотизм". Протестувальниця наголосила, що не чинила насильства.
Жінка також вибачилася перед людьми, які постраждали внаслідок подій.
Прихильниця Трампа звернулася з проханням про помилування через штурм Капітолію: відео
Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною