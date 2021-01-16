Американку Дженну Раян заарештували через штурм Капітолію США. Жінка звернулася до президента Дональда Трампа з проханням про помилування. Вона сказала, що слухала свого президента.

На протест 6 січня брокер з нерухомості Раян прилетіла на приватному літаку з Техасу. Про це повідомляє The Guardian.

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Ми всі заслуговуємо на помилування. Мені загрожує тюремний термін. Я думаю, що не заслуговую цього. Я прошу президента США помилувати мене,

– сказала протестувальниця.

Вона пояснила, що пішла на протест, бо до цього закликав Трамп.

"Я слухала свого президента, який сказав мені піти в Капітолій", – підкреслила Раян.

За словами жінки так вона "демонструвала свій патріотизм". Протестувальниця наголосила, що не чинила насильства.

Жінка також вибачилася перед людьми, які постраждали внаслідок подій.

Прихильниця Трампа звернулася з проханням про помилування через штурм Капітолію: відео

Зверніть увагу! Конгрес США звинуватив у штурмі Капітолію Трампа, адже той закликав своїх прихильників вийти на протест. Палата представників вже проголосувала за імпічмент президента, втім для остаточного усунення Трампа необхідне рішення Сенату. Більше про заворушення у Капітолії – читайте тут.



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