У США озброєний чоловік 16 січня 2021 року намагався проїхати через контрольно-пропускний пункт у Капітолій з підробленою інавгураційною перепусткою. Американця вже затримали.

Чоловік приїхав з Вірджинії

Інцидент трапився на північ від будівлі Конгресу. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CNN.

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Чоловіка звати Веслі Аллен Білер. Він приїхав з Вірджинії на пікапі. У пропускному пункті у Вашингтоні показав поліцейським підроблену перепустку.

На питання, чи має він зброю, Білер розповів про свій напівавтоматичний пістолет Glock. За інформацією CNN, пістолет був заряджений.

Правоохоронці вилучили у чоловіка зброю:

пістолет;

509 патронів;

патрони для дробовика;

магазин для пістолета.

Білера затримали за зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.

Що відомо про ситуацію у Вашингтоні

6 січня прихильники президента Дональда Трампа увірвалися у Капітолій.

У будівлі Конгресу виникли сутички між протестувальниками та правоохоронцями, почалася стрілянина. Внаслідок трагічних подій загинуло 5 людей.

Через це Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа. Втім для усунення президента потрібне ще рішення Сенату.

За даними ФБР, у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена, 20 січня, в країні готуються збройні протести.

Через загрозливу ситуацію, у Вашингтон відправили Нацгвардію.

20 січня столицю США охоронятимуть 25 тисяч нацгвардійців.



Головне про події у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу