Біля Капітолію США затримали чоловіка зі зброєю та 500 патронами, – ЗМІ
У США озброєний чоловік 16 січня 2021 року намагався проїхати через контрольно-пропускний пункт у Капітолій з підробленою інавгураційною перепусткою. Американця вже затримали.
Чоловік приїхав з Вірджинії
Інцидент трапився на північ від будівлі Конгресу. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CNN.
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Чоловіка звати Веслі Аллен Білер. Він приїхав з Вірджинії на пікапі. У пропускному пункті у Вашингтоні показав поліцейським підроблену перепустку.
На питання, чи має він зброю, Білер розповів про свій напівавтоматичний пістолет Glock. За інформацією CNN, пістолет був заряджений.
Правоохоронці вилучили у чоловіка зброю:
- пістолет;
- 509 патронів;
- патрони для дробовика;
- магазин для пістолета.
Білера затримали за зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.
Що відомо про ситуацію у Вашингтоні
- 6 січня прихильники президента Дональда Трампа увірвалися у Капітолій.
- У будівлі Конгресу виникли сутички між протестувальниками та правоохоронцями, почалася стрілянина. Внаслідок трагічних подій загинуло 5 людей.
- Через це Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа. Втім для усунення президента потрібне ще рішення Сенату.
- За даними ФБР, у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена, 20 січня, в країні готуються збройні протести.
- Через загрозливу ситуацію, у Вашингтон відправили Нацгвардію.
- 20 січня столицю США охоронятимуть 25 тисяч нацгвардійців.
Головне про події у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу
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