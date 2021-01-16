Возле Капитолия США задержали мужчину с оружием и 500 патронами, – СМИ
В США вооруженный мужчина 16 января 2021 года пытался проехать через контрольно-пропускной пункт в Капитолий с поддельным инаугурационным пропуском. Американца уже задержали.
Мужчина приехал из Вирджинии
Инцидент произошел к северу от здания Конгресса. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.
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Мужчину зовут Уэсли Аллен Билер. Он приехал из Вирджинии на пикапе. В пропускном пункте в Вашингтоне показал полицейским поддельный пропуск.
На вопрос, имеет ли он оружие, Билер рассказал о своем полуавтоматическом пистолете Glock. По информации CNN, пистолет был заряжен.
Правоохранители изъяли у мужчины оружие:
- пистолет;
- 509 патронов;
- патроны для дробовика;
- магазин для пистолета.
Билер задержали за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов.
Что известно о ситуации в Вашингтоне
- 6 января сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.
- В здании Конгресса возникли столкновения между протестующими и правоохранителями, началась стрельба. В результате трагических событий погибли 5 человек.
- Из-за этого Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Впрочем для устранения президента нужно еще решение Сената.
- По данным ФБР, в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена, 20 января, в стране готовятся вооруженные протесты.
- Из-за угрожающей ситуации, в Вашингтон отправили Нацгвардию.
- 20 января столицу США будут охранять 25 тысяч нацгвардейцев.
Главное о событиях в Вашингтоне 6 января / Инфографика 24 канала
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