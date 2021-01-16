В США вооруженный мужчина 16 января 2021 года пытался проехать через контрольно-пропускной пункт в Капитолий с поддельным инаугурационным пропуском. Американца уже задержали.

Мужчина приехал из Вирджинии

Инцидент произошел к северу от здания Конгресса. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

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Мужчину зовут Уэсли Аллен Билер. Он приехал из Вирджинии на пикапе. В пропускном пункте в Вашингтоне показал полицейским поддельный пропуск.

На вопрос, имеет ли он оружие, Билер рассказал о своем полуавтоматическом пистолете Glock. По информации CNN, пистолет был заряжен.

Правоохранители изъяли у мужчины оружие:

пистолет;

509 патронов;

патроны для дробовика;

магазин для пистолета.

Билер задержали за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Что известно о ситуации в Вашингтоне

6 января сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

В здании Конгресса возникли столкновения между протестующими и правоохранителями, началась стрельба. В результате трагических событий погибли 5 человек.

Из-за этого Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Впрочем для устранения президента нужно еще решение Сената.

По данным ФБР, в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена, 20 января, в стране готовятся вооруженные протесты.

Из-за угрожающей ситуации, в Вашингтон отправили Нацгвардию.

20 января столицу США будут охранять 25 тысяч нацгвардейцев.

Главное о событиях в Вашингтоне 6 января / Инфографика 24 канала