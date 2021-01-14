Палата представителей Конгресса США объявила импичмент президенту Трампу.

Личный антирекорд Трампа

К демократам, проголосовавшим за импичмент, присоединилось 10 республиканцев, включая одну из руководительниц республиканцев в палате, Лиз Чейни.

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Может показаться, что 10 республиканцев, поддержавших отстранение от власти президента от своей партии – это мало. На самом деле, это много – это вдвое больше, чем число проголосовавших за импичмент президента от своей партии во всех импичментах в истории США вместе взятых. В 1868 году (Эндрю Джонсон) было 0 голосов, в 1998 (Билл Клинтон) – 5, в 2019 (Дональд Трамп, первый импичмент) – 0.

Теперь дело перемещается в Сенат, который соберется, самое раннее, 19 января, за день до окончания президентских полномочий Трампа. Теоретически, если Сенат проголосует в этот же день, вице-президент Майк Пенс будет президентом на один день. Однако скорее всего дело будет рассмотрено, когда президентом уже будет Байден, а большинство в Сенате перейдет к демократом. Это важно, потому что теперь они будут управлять всей процедурой.

В Сенате нужно получить 67 голосов, чтобы президент был осужден. К 50 голосам демократов прибавятся голоса сенаторов республиканцев – как минимум Сасса, Томи, Мурковски и Ромни. Найдутся ли еще 13 человек – большой вопрос. Я бы сказал, что, скорее, нет, но это зависит от поведения Трампа. Лидер республиканских сенаторов Митч Макконел сегодня сказал, что он для себя пока не решил, как он проголосует.

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Если Дональд Трамп будет осужден Сенатом после ухода с поста президента 20-го января, то он лишится пост-президентских льгот и услуг и не сможет больше баллотироваться в президенты.

Джерело: Facebook