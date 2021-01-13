Палата представителей Конгресса США 13 января 2021 года принял решение об импичменте президента Дональда Трампа. Для окончательного отстранения главы государства необходимо решение Сената.

За импичмент Трампа проголосовала Палата представителей

Количество голосов за импичмент Трампа досрочно превысила необходимые 218 голосов членов Палаты представителей, сообщает 24 канал

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Для принятия решения было достаточно голосов конгрессменов-демократов, но импичмент поддержали также 10 его однопартийцев – представителей Республиканской партии.

Палата обсуждала статью об импичменте, в которой официально обвинили Трампа в подстрекательстве к восстанию.

Мы знаем, что президент США подстрекал к этому восстанию, к этому вооруженному восстанию против нашей страны. Он должен уйти. Он явная и реальная опасностью для нации, которую мы все любим,

– заявила спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси.

На голосование отвели 15 минут, однако из-за особенностей заочного голосования это заняло немного больше времени.

Чтобы окончательно отстранить главу государства необходимо еще решение Сената.

Заметим, перед голосованием в Конгрессе в течение 2 часов проходили дебаты. Здание охраняли сотни нацгвардейцев.

Палата представителей объявила импичмент Трампу: смотрите видео

Обратите внимание! Трамп – единственный президент за всю историю США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент.

Что известно об импичменте Трампа

6 января в США должны были объявить официальные результаты выборов президента.

Трамп убеждал, что настоящий победитель – он. Поэтому президент призвал своих сторонников выйти на протест.

Акция под Капитолием вышла из-под контроля. Протестующие ворвались в здание. Возникли стычки с правоохранителями.

Вследствие трагических событий погибло 5 человек.

Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу.

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