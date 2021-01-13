Палата представників Конгресу США 13 січня 2021 року ухвалила рішення про імпічмент президента Дональда Трампа. Для остаточного відсторонення глави держави необхідне рішення Сенату.

За імпічмент Трампа проголосувала Палата представників

Кількість голосів за імпічмент Трампа достроково перевищила необхідні 218 голосів членів Палати представників, повідомляє 24 канал.

Раніше У Конгресі США почали розгляд резолюції імпічменту Трампа: фото, відео

Для ухвалення рішення було достатньо голосів конгресменів-демократів, але імпічмент підтримали також 10 його однопартійців – представників Республіканської партії.

Палата обговорювала статтю про імпічмент, якою офіційно звинуватили Трампа в підбурюванні до повстання.

Ми знаємо, що президент США підбурював до цього повстання, до цього збройного повстання проти нашої країни. Він повинен піти. Він є явною і реальною небезпекою для нації, яку ми всі любимо,

– заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

На голосування відвели 15 хвилин, однак через особливості заочного голосування це зайняло трохи більше часу.

Аби остаточно відсторонити главу держави необхідне ще рішення Сенату.

Зауважимо, перед голосуванням у Конгресі впродовж 2 години відбувалися дебати. Будівлю охороняли сотні Нацгвардійців.

Палата представників оголосила імпічмент Трампу: дивіться відео

Зверніть увагу! Трамп – єдиний президент за всю історію США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент.

Що відомо про імпічмент Трампа

6 січня у США мали оголосити офіційні результати виборів президента.

Трамп переконував, що справжній переможець – він. Тому президент закликав своїх прихильників вийти на протест.

Акція під Капітолієм вийшла з-під контролю. Протестувальники увірвалися в будівлю. Виникли сутички з правоохоронцями.

Внаслідок трагічних подій загинуло 5 людей.

Трампа звинуватили у підбурювані до заколоту.



Головне про заворушення у США / Інфографіка 24 каналу