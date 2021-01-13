Палата представників Конгресу США 13 січня 2021 року розпочала розгляд питання щодо імпічменту президенту Дональду Трампу. Після того вони головуватимуть за відставку глави держави.

Питання щодо імпічменту Трампа обговорювали впродовж години. Про це у твіттері заявив парламентський кореспондент Джеймі Дюпрі.

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Палата готова відставити президента Трампа вдруге. Підбурювання повстання – це єдине звинувачення,

– написав журналіст.

Після цього у Конгресі відбудуться дебати щодо резолюції про імпічмент. Вони триватимуть 2 години. Опісля чиновники голосуватимуть за відставку Трампа.

Попередньо відомо, що голосування розпочнеться о 10 годині вечора за Києвом.

The House is ready to impeach President Trump for a second time. "Incitement of Insurrection" is the only charge. Meanwhile, some GOP lawmakers flipped out last night over metal detectors off the House floor. This is "Regular Order" for Wednesday.https://t.co/Ma2uJ0dUAa — Jamie Dupree (@jamiedupree) January 13, 2021

Зауважимо, під час обговорення імпічменту будівлю Конгресу охороняють сотні нацгвардійців.



Конгрес США охороняють Нацгвардійці / Фото соціальні мережі



У США голосуватимуть за імпічмент Трампа / Фото соціальні мережі



Конгрес США охороняють Нацгвардійці / Фото соціальні мережі

Дивіться пряму трансляцію з Конгресу США:

Головне про імпічмент Трампа

Після того, як прихильники Трампа захопили Капітолій і там почалася стрілянина, у Конгресі заговорили про імпічмент президента.

11 січня Палата представників опублікувала проєкт резолюції про імпічмент. Трампа звинувачують у "підбурювані до заколоту".



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