У Конгресі США почали розгляд резолюції імпічменту Трампа: фото, відео
Палата представників Конгресу США 13 січня 2021 року розпочала розгляд питання щодо імпічменту президенту Дональду Трампу. Після того вони головуватимуть за відставку глави держави.
Питання щодо імпічменту Трампа обговорювали впродовж години. Про це у твіттері заявив парламентський кореспондент Джеймі Дюпрі.
Читайте також Капітолій під час інавгурації Байдена охоронятимуть озброєні нацгвардійці
Палата готова відставити президента Трампа вдруге. Підбурювання повстання – це єдине звинувачення,
– написав журналіст.
Після цього у Конгресі відбудуться дебати щодо резолюції про імпічмент. Вони триватимуть 2 години. Опісля чиновники голосуватимуть за відставку Трампа.
Попередньо відомо, що голосування розпочнеться о 10 годині вечора за Києвом.
Зауважимо, під час обговорення імпічменту будівлю Конгресу охороняють сотні нацгвардійців.
Конгрес США охороняють Нацгвардійці / Фото соціальні мережі
У США голосуватимуть за імпічмент Трампа / Фото соціальні мережі
Конгрес США охороняють Нацгвардійці / Фото соціальні мережі
Дивіться пряму трансляцію з Конгресу США:
Головне про імпічмент Трампа
- Після того, як прихильники Трампа захопили Капітолій і там почалася стрілянина, у Конгресі заговорили про імпічмент президента.
- 11 січня Палата представників опублікувала проєкт резолюції про імпічмент. Трампа звинувачують у "підбурювані до заколоту".
Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною