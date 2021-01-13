Палата представителей Конгресса США 13 января 2021 года начала рассмотрение вопроса об импичменте президенту Дональду Трампу. После этого они будут председательствовать за отставку главы государства.

Вопрос об импичменте Трампа обсуждали в течение часа. Об этом в твиттере заявил парламентский корреспондент Джейми Дюпри.

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Палата готова отставить президента Трампа во второй раз. Подстрекательство восстания – это единственное обвинение,

– написал журналист.

После этого в Конгрессе пройдут дебаты по резолюции об импичменте. Они продлятся 2 часа. После чиновники будут голосовать за отставку Трампа.

Предварительно известно, что голосование начнется в 22:00 вечера по киевскому вечером.

The House is ready to impeach President Trump for a second time. "Incitement of Insurrection" is the only charge. Meanwhile, some GOP lawmakers flipped out last night over metal detectors off the House floor. This is "Regular Order" for Wednesday.https://t.co/Ma2uJ0dUAa — Jamie Dupree (@jamiedupree) January 13, 2021

Заметим, при обсуждении импичмента здание Конгресса охраняют сотни нацгвардейцев.

Конгресс США охраняют нацгвардейцы / Фото социальные сети



В США будут голосовать за импичмент Трампа / Фото социальные сети

Конгресс США охраняют нацгвардейцы / Фото социальные сети

Смотрите прямую трансляцию из Конгресса США:

Главное об импичменте Трампа

После того, как сторонники Трампа захватили Капитолий и там началась стрельба, в Конгрессе заговорили об импичменте президента.

11 января Палата представителей опубликовала проект резолюции об импичменте. Трампа обвиняют в "подстрекаемые к мятежу".

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