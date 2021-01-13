В Конгрессе США начали рассмотрение резолюции импичмента Трампа: фото, видео
Палата представителей Конгресса США 13 января 2021 года начала рассмотрение вопроса об импичменте президенту Дональду Трампу. После этого они будут председательствовать за отставку главы государства.
Вопрос об импичменте Трампа обсуждали в течение часа. Об этом в твиттере заявил парламентский корреспондент Джейми Дюпри.
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Палата готова отставить президента Трампа во второй раз. Подстрекательство восстания – это единственное обвинение,
– написал журналист.
После этого в Конгрессе пройдут дебаты по резолюции об импичменте. Они продлятся 2 часа. После чиновники будут голосовать за отставку Трампа.
Предварительно известно, что голосование начнется в 22:00 вечера по киевскому вечером.
Заметим, при обсуждении импичмента здание Конгресса охраняют сотни нацгвардейцев.
Конгресс США охраняют нацгвардейцы / Фото социальные сети
В США будут голосовать за импичмент Трампа / Фото социальные сети
Конгресс США охраняют нацгвардейцы / Фото социальные сети
Смотрите прямую трансляцию из Конгресса США:
Главное об импичменте Трампа
- После того, как сторонники Трампа захватили Капитолий и там началась стрельба, в Конгрессе заговорили об импичменте президента.
- 11 января Палата представителей опубликовала проект резолюции об импичменте. Трампа обвиняют в "подстрекаемые к мятежу".
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