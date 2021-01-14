Дональд Трамп после объявленного ему импичмента в Палате представителей Конгресса записал видеообращение к американцам. В нем президент США предостерег от насилия и вандализма.

Видеообращение президента США 13 января опубликовали в твиттере Белого дома. Дональд Трамп заявил, что его настоящие поклонники не могут поддерживать насилие и вандализм.

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О чем говорил Трамп в видеообращении 13 января

Ни один из моих настоящих поклонников никогда не мог угрожать или преследовать своих братьев – американцев. Если вы делаете что-то из этого, то этим не поддерживаете наше движение, а атакуете его и нашу страну,

– заявил Трамп.

Он подчеркнул, что в 2020 году в США было "слишком много беспорядков", страна увидела "слишком много толп, слишком много запугиваний и разрушений", и "это должно прекратиться".

"Мы должны сосредоточиться на продвижении интересов всей нации – на распространении чудо-вакцины, на победе над коронавирусом, на восстановлении экономики", – подытожил глава Белого дома.

Трамп хочет, чтобы больше не было "ни насилия, ни нарушений закона, ни вандализма или чего-то подобного". И один из шагов к обеспечению этого – введение в Вашингтон "тысяч правоохранителей из национальной гвардии".

В видео Трамп осудил события, которые происходили в здании Конгресса 6 января.

Выразил надежду, что передача власти состоится без инцидентов (на 20 января назначена инаугурация Байдена).

Но и словом не обмолвился о импичменте .



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Напомним, именно после штурма Капитолия сторонниками Трампа, который привел к гибели людей, в Конгрессе заговорили о необходимости срочного объявить Трампу импичмент. Что и сделали – пока в Палате представителей.

Сенат, который должен далее рассмотреть этот вопрос, соберется не раньше 19 января, поскольку находится на каникулах.