Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа актом внутреннего терроризма. По ее словам, США необходимо уберечь от Трампа.

Что заявила Пелоси

Чиновница обвинила Трампа в трагических событиях 6 января. С соответствующим заявлением Пелоси выступила на дебатах по резолюции по импичменту президента 13 января, сообщает Укринформ.

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Эти мятежники не были патриотами. Они были внутренними террористами. Их сюда отправил президент с призывом "драться изо всех сил". Слова имеют значение,

– сказала политик.

По ее словам, Трамп рассматривал протестующих "как средство для достижения ужасной цели, его личного удержания при власти". Она обвинила президента в намерении "взорвать" результаты президентских выборов из-за кровавых столкновений в Конгрессе.

Пелоси призвала Сенат осудить Трампа за содеянное: "Это конституционное средство, которое обеспечит защиту нашей республики от этого человека, который так решительно настроен разрушить то, что нам дорого и что держит нас вместе".

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Она добавила, что Трамп открыто подстрекал своих сторонников к мятежу.

Он должен уйти, он является явной и реальной опасностью для государства, которое мы все любим,

– отметила Пелоси.

Обратите внимание! 13 января Палата представителей США будет голосовать за импичмент Трампа. Президента подозревают в подстрекательстве к мятежу 6 января. Больше о событиях в Вашингтоне – читайте здесь.



Главное о событиях в Вашингтоне 6 января / инфографика 24 канала