Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вважає штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа актом внутрішнього тероризму. За її словами, США необхідно уберегти від Трампа.

Що заявила Пелосі

Чиновниця звинуватила Трампа у трагічних подіях 6 січня. З відповідною заявою Пелосі виступила на дебатах щодо резолюції з імпічменту президента 13 січня, повідомляє Укрінформ.

Читайте також Перед голосуванням за імпічмент, Трамп закликав прихильників утриматися від насильства

Ці бунтівники не були патріотами. Вони були внутрішніми терористами. Їх сюди відправив президент із закликом "битися щосили". Слова мають значення,

– сказала політикиня.

За її словами Трамп розглядав протестувальників "як засіб для досягнення жахливої мети, його особистого утримання при владі". Вона звинуватила президента у намірі "підірвати" результати президентських виборів через криваві сутички у Конгресі.

Пелосі закликала Сенат засудити Трампа за скоєне: "Це конституційний засіб, який забезпечить захист нашої республіки від цієї людини, котра так рішуче налаштована зруйнувати те, що нам дороге і що тримає нас разом".

До теми Що робитиме Сенат у разі провалу оголошення імпічменту Трампу: відповідь експерта

Вона додала, що Трамп відкрито підбурював своїх прихильників до заколоту.

Він мусить піти, він є явною і реальною небезпекою для держави, яку ми всі любимо,

– зазначила Пелосі.

Зверніть увагу! 13 січня Палата представників США голосуватиме за імпічмент Трампа. Президента підозрюють у підбурюванні до заколоту 6 січня. Більше про події у Вашингтоні – читайте тут.



Головне про події у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу