Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників утриматися від насильства та вандалізму під час протестів. З відповідною заявою він звернувся до американців перед голосуванням за імпічмент.

Що заявив Трамп

Американський лідер закликав людей "допомогти знизити градус напруги в країні". Про це мовиться у заяві Трамп, повідомляє Fox News.

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Через повідомлення про нові виступи, я закликаю не допускати насильства, порушення законів і вандалізму. Це не те, за що виступаю я і Америка,

– наголосив президент.

Радник Трампа сказав, що заяви надішлють електронною поштою від пресслужби Білого дому. Згодом її спробують розмістити у всіх офіційних профілях Трампа в соціальних мережах. Нагадаємо, що після заворушень у Вашингтоні 6 січня, твіттер та фейсбук заблокували сторінки президента.

"Трамп просить усіх американців приєднатися до нього, щоб забезпечити впорядкований і мирний перехід влади наступного тижня", – підкреслив радник президента.

Імпічмент Трампа: головне

6 січня прихильники Трампа штурмували Капітолій. У будівлі Конгресу виникли сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

Внаслідок заворушень загинуло 5 людей.

Трампа звинуватили у підбурювані до заколоту.

13 січня Палата представників Конгресу зібралася для голосування за імпічмент президента.



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