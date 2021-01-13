Перед голосуванням за імпічмент, Трамп закликав прихильників утриматися від насильства
Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників утриматися від насильства та вандалізму під час протестів. З відповідною заявою він звернувся до американців перед голосуванням за імпічмент.
Що заявив Трамп
Американський лідер закликав людей "допомогти знизити градус напруги в країні". Про це мовиться у заяві Трамп, повідомляє Fox News.
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Через повідомлення про нові виступи, я закликаю не допускати насильства, порушення законів і вандалізму. Це не те, за що виступаю я і Америка,
– наголосив президент.
Радник Трампа сказав, що заяви надішлють електронною поштою від пресслужби Білого дому. Згодом її спробують розмістити у всіх офіційних профілях Трампа в соціальних мережах. Нагадаємо, що після заворушень у Вашингтоні 6 січня, твіттер та фейсбук заблокували сторінки президента.
"Трамп просить усіх американців приєднатися до нього, щоб забезпечити впорядкований і мирний перехід влади наступного тижня", – підкреслив радник президента.
Імпічмент Трампа: головне
- 6 січня прихильники Трампа штурмували Капітолій. У будівлі Конгресу виникли сутички між протестувальниками та правоохоронцями.
- Внаслідок заворушень загинуло 5 людей.
- Трампа звинуватили у підбурювані до заколоту.
- 13 січня Палата представників Конгресу зібралася для голосування за імпічмент президента.
Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
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