Перед голосованием за импичмент, Трамп призвал сторонников воздержаться от насилия
Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия и вандализма во время протестов. С соответствующим заявлением он обратился к американцам перед голосованием за импичмент.
Что заявил Трамп
Американский лидер призвал людей "помочь снизить градус напряжения в стране". Об этом говорится в заявлении Трампа, сообщает Fox News.
Актуально В Конгрессе США начали рассмотрение резолюции импичмента Трампа: фото, видео
Из-за сообщений о новых выступлениях, я призываю не допускать насилия, нарушения законов и вандализма. Это не то, за что выступаю я и Америка,
– подчеркнул президент.
Советник Трампа сказал, что заявления пришлют по электронной почте от пресс-службы Белого дома. Впоследствии ее попытаются разместить во всех официальных профилях Трампа в социальных сетях. Напомним, что после беспорядков в Вашингтоне 6 января, твиттер и фейсбук заблокировали страницы президента.
"Трамп просит всех американцев присоединиться к нему, чтобы обеспечить упорядоченный и мирный переход власти на следующей неделе", – подчеркнул советник президента.
Импичмент Трампа: главное
- 6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий. В здании Конгресса возникли столкновения между протестующими и правоохранителями.
- В результате беспорядков погибли 5 человек.
- Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу.
- 13 января Палата представителей Конгресса собралась для голосования за импичмент президента.
Поделиться новостью