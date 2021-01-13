Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия и вандализма во время протестов. С соответствующим заявлением он обратился к американцам перед голосованием за импичмент.

Что заявил Трамп

Американский лидер призвал людей "помочь снизить градус напряжения в стране". Об этом говорится в заявлении Трампа, сообщает Fox News.

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Из-за сообщений о новых выступлениях, я призываю не допускать насилия, нарушения законов и вандализма. Это не то, за что выступаю я и Америка,

– подчеркнул президент.

Советник Трампа сказал, что заявления пришлют по электронной почте от пресс-службы Белого дома. Впоследствии ее попытаются разместить во всех официальных профилях Трампа в социальных сетях. Напомним, что после беспорядков в Вашингтоне 6 января, твиттер и фейсбук заблокировали страницы президента.

"Трамп просит всех американцев присоединиться к нему, чтобы обеспечить упорядоченный и мирный переход власти на следующей неделе", – подчеркнул советник президента.

Импичмент Трампа: главное

6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий. В здании Конгресса возникли столкновения между протестующими и правоохранителями.

В результате беспорядков погибли 5 человек.

Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу.

13 января Палата представителей Конгресса собралась для голосования за импичмент президента.



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