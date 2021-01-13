Що робитиме Сенат у разі провалу оголошення імпічменту Трампу: відповідь експерта
Окрім демократів за імпічмент Дональда Трампа готові проголосувати щонайменше п'ятеро депутатів-республіканців. Зокрема – лідерка Республіканської партії Палати представників Ліз Чейні.
Публіцист Андрій Піонтковський розповів, що наразі лідер Сенату дуже різко виступив проти Трампа. Про це він повідомив і ефірі 24 каналу.
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Сенат може не набрати голосів
Він не виключає, що Сенат, який розглядатиме імпічмент, може не набрати дві треті голосів.
Виключення Трампа з політичного життя, зокрема заборону на балотування на виборні посади, Сенат може ухвалити тільки після результатів імпічменту,
– зазначив Піонтковський.
Тягар для республіканців
Публіцист зауважив, що багато республіканців зацікавлені в тому, щоб позбутися Трампа. Адже наразі він є "тягарем", який тягне їх на дно найближчі 4 роки.
Також Піонтковський наголосив, що згідно з соціологічним опитуванням, 63% людей, які голосували за Трампа, різко засуджують атаку на Капітолій. Це означає, що його популярність з кожним днем все більше падає.
Що відомо про імпічмент Трампа: коротко
- У США 6 січня відбулись масові заворушення – прихильники Трампа прийшли до Капітолія, коли Конгрес США збирався затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.
- Внаслідок протесту загинули 5 людей, серед них – 1 поліцейський.
- Після цього Трампа захотіли притягнути до відповідальності. В Конгресі запропонували усунути його від влади до закінчення терміну дії президентських повноважень. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі закликала оголосити йому імпічмент.
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