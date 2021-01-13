Окрім демократів за імпічмент Дональда Трампа готові проголосувати щонайменше п'ятеро депутатів-республіканців. Зокрема – лідерка Республіканської партії Палати представників Ліз Чейні.

Публіцист Андрій Піонтковський розповів, що наразі лідер Сенату дуже різко виступив проти Трампа. Про це він повідомив і ефірі 24 каналу.

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Сенат може не набрати голосів

Він не виключає, що Сенат, який розглядатиме імпічмент, може не набрати дві треті голосів.

Виключення Трампа з політичного життя, зокрема заборону на балотування на виборні посади, Сенат може ухвалити тільки після результатів імпічменту,

– зазначив Піонтковський.

Тягар для республіканців

Публіцист зауважив, що багато республіканців зацікавлені в тому, щоб позбутися Трампа. Адже наразі він є "тягарем", який тягне їх на дно найближчі 4 роки.

Важливо! Понад половина членів Палати представників підтримала резолюцію із закликом усунути лідера США Дональда Трампа. Про його імпічмент заговорили після штурму Капітолія у Вашингтоні.

Також Піонтковський наголосив, що згідно з соціологічним опитуванням, 63% людей, які голосували за Трампа, різко засуджують атаку на Капітолій. Це означає, що його популярність з кожним днем все більше падає.

Що відомо про імпічмент Трампа: коротко

У США 6 січня відбулись масові заворушення – прихильники Трампа прийшли до Капітолія, коли Конгрес США збирався затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Внаслідок протесту загинули 5 людей, серед них – 1 поліцейський.

Після цього Трампа захотіли притягнути до відповідальності. В Конгресі запропонували усунути його від влади до закінчення терміну дії президентських повноважень. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі закликала оголосити йому імпічмент.



Заворушення у США / Інфографіка 24 каналу