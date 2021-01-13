Понад половина членів Палати представників підтримала резолюцію із закликом усунути лідера США Дональда Трампа. Про його імпічмент заговорили після штурму Капітолія у Вашингтоні.

Документ підтримали 223 члени палати, а 205 – виступили проти. Про це повідомляє CNN.

Важливо Конгрес США звернеться до Пенса, аби він взяв на себе повноваження президента Трампа

Про що мовиться у резолюції

Документ закликає віцепрезидента США Майка Пенса застосувати 25 поправку до Конституції. Ця поправка передбачає дострокове усунення чинного американського лідера з посади. Водночас його обов'язки тимчасово виконуватиме віцепрезидентові.

У резолюції мовиться, що Трамп у день заворушень у Конгресі "продемонстрував, що він буде залишатися загрозою для національної безпеки, демократії та Конституції, якщо йому буде дозволено залишитися на своїй посаді".

Зазначимо, що документ має рекомендаційний характер.

Процедура оголошення імпічменту: що варто знати

13 січня члени Конгресу мають провести голосування по єдиній статті імпічменту президента Трампа, в якій його звинувачують у заклику до заколоту.

мають провести президента Трампа, в якій його звинувачують у заклику до заколоту. Після схвалення імпічменту Палатою представників слово візьмуть представники Сенату. Саме вони ухвалюють остаточне рішення з цього питання.

За інформацією ЗМІ, Сенат навряд чи візьметься за розгляд справи про імпічмент до президентської інавгурації Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

До теми Палата представників США оприлюднила резолюцію про імпічмент Трампа: у чому його звинувачують

Штурм Капітолію у Вашингтоні: головне

6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

в будівлю Конгресу. Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан. В результаті штурму Капітолію загинули 5 людей , в тому числі один поліцейський, понад 60 затримали.

, в тому числі один поліцейський, понад 60 затримали. Пізніше в Капітолії відновилося засідання Конгресу , на якому затвердили підсумки президентських виборів і перемогу Байдена. Після цього Трамп підтвердив мирну передачу влади Байдену і записав відеозвернення, де засудив штурм Капітолію.

, на якому затвердили підсумки президентських виборів і перемогу Байдена. Після цього Трамп підтвердив мирну передачу влади Байдену і записав відеозвернення, де засудив штурм Капітолію. У прокуратурі округу Колумбія допустили притягнути Трампа до відповідальності через події у Вашингтоні, а в Конгресі запропонували усунути його від влади до закінчення терміну дії президентських повноважень. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі закликала Конгрес готуватися до імпічменту Трампа.



Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу